Evlilik Festivali KUMSMALL AVM'de başladı

Yılın en büyük Evlilik Festivali, Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSMAL Alışveriş Merkezi'nde başladı. Evlenecek çiftlerin fırsatları ayağına süren festival 4 gün sürecek.

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  • 15.06.2023 17:13
  • Güncelleme: 15.06.2023 17:22
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Evlilik Festivali KUMSMALL AVM'de başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yılın en büyük Evlilik Festivali, Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSMAL Alışveriş Merkezi’nde başladı. Evlenecek çiftlerin fırsatları ayağına süren festival 4 gün sürecek.

Mobilya ve modanın merkezi olan KUMSMALL AVM, etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Düğün sezonunun başladığı şu günlerde evlenmeyi düşünenlerin uğrak yeri olacak festival KUMSMALL AVM’de başladı. Bugün başlayan yılın en büyük Evlilik Festivali 18 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

Gelinlikten damatlığa, mobilyadan ev dekorasyonuna, davetiyeden nikah şekerine, kuyumcudan ev tekstiline kadar bir düğün için gerekli olan her şey evlilik festivalinde yer alıyor Festival’in evlenecek çiftlere büyük fırsatlar sunduğunu söyleyen GLA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, “Konumuz mobilya ve ev olunca Evlilik Festivalini yapmak bizler için önemli oldu. Zaten artık Haziran ayındayız. Evlilikler başlıyor. Yeni evlenenlere bu festival ile beraber bir imkan sunmak istedik. Bu festivalde başta mobilya firmalarımız olmak üzere gelinlikçiden, davetiyeciye kadar herkes burada. Bu evlenecek çiftler için güzel bir fırsat oluşturdu. Burada her şeyi bir arada sunarak onlara bir kolaylık sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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