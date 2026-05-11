'Evlilik öncesi tarama programlarıyla talasemi hastalığının görülme oranı azaldı'

Kayseri Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Banu Açmaz, talasemi hastalığıyla ilgili bilgi verdi. Açmaz, “Kayseri Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Banu Açmaz, “Talasemi en sık görülen anemi çeşitlerinden birisi. Genetik geçişli bir anemi. Özellikle Akdeniz ve Ortadoğu’da oldukça sık görülüyor. Türkiye’de de hastalığın görülme sıklığı fazla. Talasemi taşıyıcılığı hastalığından daha sık gördüğümüz bir durum. Evlilik öncesi danışmanlık bu konuda çok önemli. Ülkemizde uzun yıllardan beri bu konuyla ilgili taramalar yapılıyor. Anne ve babanın taşıyıcı olması durumunda hasta birey dünyaya gelebiliyor. O yüzden bu hastalarımıza genetik danışmanlık verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“HASTA BİREYLERİN TAKİBİ BIRAKMAMASI GEREKİR”

Sözlerini sürdüren Açmaz, şöyle konuştu: “Bizim polikliniğimizde de majör talasemisi olan hastalarımızı takip ediyoruz. Aynı zamanda bu hastaların sonrasında gelişebilecek komplikasyonların tedavilerini sağlıyoruz. Multidisipliner bir yaklaşımla hematoloji ile birlikte yol alıyoruz. Onun dışında anemi ile gelen talasemi olduğunu bilmeyen hastalara ileri tetkik yapıyoruz. Ülkemizde evlilik öncesi tarama programları sayesinde talasemi hastalığının görülme oranı oldukça azaldı. Ancak hasta bireylerin takibi bırakmaması, poliklinik kontrolüne gelmesi gerekir.”