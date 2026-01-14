'Evlilik sözleşmesi' nedir?

Hukukçu Merve Aygün Çetin, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Adalet Terazisi" programına katılarak, moderatör Tuğba Çetinkaya'nın sorularını yanıtladı.

‘Evlilik sözleşmesi’ olarak bilinen ve evlilik öncesi eşler arasında yapılan hukuki anlaşmaya değinen Hukukçu Merve Aygün Çetin, “Biz bunu dizilerde çok duyarız aslında biliyorsunuz; "evlilik sözleşmesi". Aslında hani hukuken evlilik sözleşmesi diye bir terim yok da ağza böyle yerleştiği için böyle söyleyelim. Bu aslında nedir? Bir mal paylaşımına yönelik, işte mal rejimine yönelik bir anlaşmadır aslında. Mesela evliliklerde yapılması gerekenler nelerdir? Eskiler çok mantıklı düşünmüşler aslında; bir çeyiz senedi. Bir takılan altına, takıya dair kim ne taktı listesi. Kim kime ne hediye etti daha doğrusu. Şimdi bunlar şu an gereksiz ve anlamsız görünse de aslında bunlar bizim geçmişten gelen kültürel ve hukuku etkileyen bazı değerlerimizmiş. Mesela mal rejimine yönelik bir anlaşma yapıldığında. Evlilik, şu an boşanma oranları hayli yüksek biliyorsunuz, evlilik oranı düşüyor nispeten geçmiş yıllara göre. Yani boşanma oranları evliliğe göre hızla artıyor maalesef. Böyle durumlarda biz diyoruz ki; bir mal paylaşımı anlaşmasını yapın. İlerde kötü olmak, birbirinizi 4-5 yıl süren bir hukuki ihtilafa, yasal sürece yerleştirmek, sokmak; bir maddi manevi sıkıntıya sokmak yerine başta profesyonelce, mantıklı bir şekilde, duygularınızı daha makul yöneterek bir anlaşma yapın. Hukuk bunu diyor aslında; bu sizin bahsettiğiniz, sorduğunuz "Evlilikte acaba koruyucu önlemler alınabilir mi?" aslında bu soru... Evet, alınabilir. Yani bir mal rejimi anlaşmasıyla alınabilir. İkincisi ya da boşanma aşamasına gelmeden taraflar bir psikolojik destek, bir danışmanlık almak suretiyle ya da bir hukuki destek almak suretiyle bunların yararları ve zararları, ileride doğabilecek olası işte aleyhe durumları öğrenmek suretiyle önlem alabilirler. Bu her alanda geçerlidir; işçilik alacaklarında, işçi-işveren ilişkisinde böyledir; aile hukukunda, boşanmada ya da mal paylaşımında, mal rejiminden doğan alacak tasfiyelerinde böyledir. O yüzden evliliklerde de bu tür yaklaşımların ileri sürülmesi daha mantıklı geliyor” ifadelerini kullandı.