Evliya Çelebi 1649 yılında Kayseri Köşk Medrese'de

Evliya Çelebi, 1649 yılında Kayseri’ye gelmiş, 74 farklı yeri gezmiştir. Gezdiği yapılardan 44’ü günümüze ulaşamamış, 30’u ise hala ayaktadır. Ayakta yapılardan bir tanesi ise; 1339 yılında Eretnaoğulları Beyliği’nin kurucusu Alaeddin Eretna tarafından eşi Suli Paşa’yı anmak için yaptırılan Köşk Medrese. Medresenin avlusunun ortasında tabanı kare, düzgün sekizgen gövdeli ve külahlı bir türbe bulunmaktadır. Türbenin girişi, bitkisel ve geometrik şekillerle bezenmiştir. Türbe saçaklarının altına Bakara suresinin 285. ve 286. ayetleri yazılmıştır. Bu yapı gibi dıştan kare içine alınmış sekizgen revaklı avlusunun ortasında türbe olan bir Selçuklu ve Beylikler dönemi eserine rastlamak mümkün değildir.