Evliya Çelebi, Kayseri'de 74 yeri gezdi

Aslen Kütahyalı olan seyyah 25 Mart 1611 tarihinde İstanbul Unkapanı’nda dünyaya geldi. 17'inci yüzyılda yaşayan seyyah Evliya Çelebi, seyahatnamesinde ifade ettiği üzere, Rum, Arap ve Acem’de, İsveç, Leh ve Çek’te, 7 iklim ve 18 padişahlık yeri gezip dolaşmıştır. 51 yıl süren bu seyahatleri boyunca gözlem ve tecrübelerini kaleme aldı ve Tarih-i Seyyah Evliya Efendi ismiyle bir eser meydana getirdi. Seyahatnamesi'nin 3'üncü cildinde ifade ettiği Kayseri'de ise Erciyes Dağı'ndan Gön Hanı'na kadar seyahatlerde bulunmuştur. Öte yandan dolaştığı yerlerde anlatım planında belirttiği ölçülere uygun bilgi bulamamışsa bu yerleri boş bırakmıştır. Evliya Çelebi'nin Kayseri'de seyahat ettiği 30 mekan günümüze ulaşmışken, 44 mekan günümüze ulaşamadı.

GÜNÜMÜZE ULAŞAN MEKANLAR

Erciyes Dağı, Ali Dağı, Selahattin Hamamı, Kadı Hamamı, Sultan Hamamı, Hundi Hanım Hamamı (Hunat Hatun Hamamı), Melik Mehmet Gazi Türbesi, Battal Gazi Türbesi, Kırk Kızlar (Kırk Nisa) Türbesi, Koyun Baba Türbesi, Seyyid Burhaneddin Türbesi, Şeyh Tennuri Türbesi, Melik Mehmed Gazi Türbesi, Zeynel Abidin Türbesi, Şeyh Seyfullah Türbesi, Şeyh Hazret-i Abdi Dede Türbesi, Katırcıoğlu (Hatıroğlu) Camii, Lala Paşa (Lala Muslihiddin) Camii, Şeyh Emir Sultan (Emir Sultan) Camii, Ahund Hanım (Hunat Hatun) Camii, Ebi Muhammed ibn Talib (Camikebir Ulu) Camii, Hacı Ahmet Paşa (Kurşunlu) Camii, Hacı Kılıç Camii, Hisarcık Mesire Alanı, Gön Hanı, Kapan Han, Ahund Hanım (Hunat Hatun) Medresesi, Hacı Kılıç Medresesi, Köşk Medresesi. Öte yandan günümüze az bir kısmı ulaşmış olan Yeni Hamam (Setenönü Hamamı) Büyükşehir Belediyesince restore ettirilerek ayağa kaldırılmıştır.

GÜNÜMÜZE ULAŞAMAMIŞ MEKANLAR

Sultan Hamamı, Gürcü Hamamı, Hüseyin Paşa (Meydan) Hamamı, Paşa Hamamı, Eski Pamukçular Hamamı, Geres Paşa Hamamı, Müftü Medresesi, Mevlevîhâne, Kalenderhane Tekkesi, Kığlamazzâde Hanı, Dilâver Paşa Sarayı, Geres Paşa Sarayı, Küçük Hasan Paşa Sarayı, Ali Çavuş Sarayı, Çiğdelizâde Sarayı, Paşa Sarayı, Osman Paşa Camii, Çiğdelizade (Cıncıklı) Camii, Akkaş Çorbacı (Hacı Akkaş) Camii, Tabbaklar (Tabaklarönü) Camii, Ulvân Camii, Hacı İvazânlar Camii, Yeni Camii, Diğer Yeni Camii, Koyun Köprüsü, Mazlumoğlu Köprüsü, Ali Köprüsü, Mevlevîhâne Çeşmesi, Siremitli (Şiremenli) Çeşmesi, Kiçikapusu Çeşmesi, Paşa Sarayı Çeşmesi, Kuyumcularbaşı Çeşmesi, Kığlamaz Sebili, Hundiyye Sebili, Büyük Çeşme, Küçük Çeşme, Rum Kilisesi (Mevlevîhâne yakınında), Ermeni Kilisesi (Kiçikapısı’ndaki iki eski kiliseden biri), Dilâver Paşa Sarayı, Geres Paşa Sarayı, Küçük Hasan Paşa Sarayı, Ali Çavuş Sarayı, Çiğdelizâde Sarayı, Şeyh Ramazan Mevlana Sinaneddin Yusuf (Arap Sinan) Ziyaretgahı.