Evsen: 'Evlerinde hasar olan vatandaşlar bir süre evlerine girmesin'

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremle ilgili olarak, Evlerinde hasar olan vatandaşlar bir süre evlerine girmesin dedi.

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  • 25.07.2023 10:17
  • Güncelleme: 25.07.2023 11:29
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Evsen: 'Evlerinde hasar olan vatandaşlar bir süre evlerine girmesin'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremle ilgili olarak, "Evlerinde hasar olan vatandaşlar bir süre evlerine girmesin" dedi.

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem Kayseri’de de hissedildi. Depremin ardından açıklamalarda bulunarak vatandaşları uyaran Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, "Savrun fayının batı yönünde 5.5 büyüklüğünde bağımsız bir deprem meydana gelmiştir. Evlerinde hasar olan vatandaşların bur süre evlerine girmemeleri gerekir. Çok geçmiş olsun" dedi.

İHA

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