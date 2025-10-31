Eylül Ayı Dış Ticaret Verileri: Kayseri İhracatı Artış Gösterdi

Eylül ayında 147 ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre %2,94 oranında artış gösterdi. Önceki aya kıyasla ise %6,29’luk bir artış yaşandı. İthalatta ise geçen yılın aynı ayına göre %29,53, bir önceki aya göre ise %7,26 oranında artış kaydedildi. Yılın ilk dokuz ayında toplam ihracat, 2 milyar 812 milyon 682 bin dolar olarak gerçekleşti ve bu da %1,15’lik bir artış anlamına geliyor. İthalat ise 1 milyar 331 milyon 474 bin dolar olarak kaydedildi ve %15,80 oranında bir artış gösterdi.

İhracat Pazarları ve Sektörel Analiz

Almanya, ABD, Irak, Avusturya, İtalya, Romanya, Fransa, Birleşik Krallık ve Gürcistan gibi ülkeler, Kayseri’den ihracat gerçekleştirilen başlıca pazarlar arasında yer alıyor. Sektör bazında yapılan analizde, elektrik ve elektronik, çelik, kimyevi madde ve mamulleri, iklimlendirme sanayii, makine ve aksamları gibi alanlarda artış gözlemlenirken, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile tekstil sektörlerinde azalış yaşandığı belirtildi.

Ekonomik Büyüme ve Destek Talepleri

Küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen Türk ihracatının büyümesini sürdürdüğü vurgulandı. İhracatın Türkiye ekonomisinin önemli itici güçlerinden biri olduğu ifade edilerek, ticari kredi kullanımının artırılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, KOSGEB’in fuar katılımı desteklerinin yeniden verilmesi çağrısında bulunuldu. Bu desteklerin, firmaların sektörel gelişmeleri takip etmelerine ve dış ticaretlerini geliştirmelerine yardımcı olacağı ifade edildi.

Sonuç olarak, Kayseri’nin ihracat performansı, zorlu ekonomik koşullara rağmen artış göstermekte ve bu durum, gelecekteki ticaret hedefleri için umut verici bir tablo çizmektedir.