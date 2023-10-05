Eylül ayında 44 faili meçhul olay aydınlatıldı

94 şahsa kabahatler kanununa muhalefet etmekten işlem yapıldı. Öte yandan yapılan çalışmalar neticesinde 6 tabanca, 6 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca, 4 bıçak ve 36 adet fişek ele geçirilirken 102,87 gramda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yayımladığı eylül ayı faaliyet raporuna göre; 135 bin 9 şahıs ve 66 bin 442 araç kaydı sorgusu yapılırken 218 aranan şahısta yakalandı. 44 faili meçhul olay aydınlatıldı. 94 şahsa kabahatler kanununa muhalefet etmekten işlem yapıldı.

Öte yandan yapılan çalışmalar neticesinde 6 tabanca, 6 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca, 4 bıçak ve 36 adet fişek ele geçirilirken 102,87 gramda uyuşturucu madde ele geçirildi.