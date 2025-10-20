Eylül’de konut satışları arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) tarafından konut satışlarına ilişkin rakamlar açıklandı. Buna göre; Eylül ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 150 bin 657 oldu.

Konut satışları, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 1 milyon 128 bin 727 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde gerçekleşen ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76 arttı.

KONUT FİYAT ENDEKSİ ARTTI

TOBB verilerine göre; Eylül 2025’te Konut Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,2 artış, reel olarak yüzde 0,8 azalış gösterdi.

KAPANAN ŞİRKET SAYISI ARTTI

Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,9 azalışla 11.271, kapanan şirket sayısı ise yüzde 2,1 artışla 3.285 oldu