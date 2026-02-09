EYOK sporcuları önce Erzurum’dan 15, daha sonra ise Makedonya’dan 13 madalyayla döndü

2026 Uluslararası Snowboard Kupası Makedonya Popova Shapka'da yapıldı. Yarışlarda mücadele eden EYOK sporcularından U11 Erkekler kategorisinde yarışan Kerem Kocapaşa 2’inci, FIS yarışmasında Orhun Atilla Yılmaz 3’üncü, NC yarışmasında Ömer Faruk Delice 2’nci, NC yarışmasında Nesibe Yağmur Şengül 2’incilik ve Miray Özsoy 2 kez 3’üncülük aldı. Miray Özsoy ayrıca FIS yarışında 3’üncülük, Sümeyye Yaren ise U13 kategorisinde 2 kez gümüş madalya kazandı. U15 Erkeklerde Cafer Ediz Cingöz 1 altın, 1 gümüş madalya kazanırken aynı kategoride Yusuf Ali Yurt da altın madalya elde etti. U11’de Kerem Kocapaşa ikinci oldu.

EYOK sporcuları ayrıca Makedonya öncesi Erzurum Palandöken’de yapışan Snowboard birinci etap yarışlarından 15 madalya ile dönmüştü.