EYT, ikinci el araç piyasasına can suyu oldu

Galerici Ahmet Yurtlu, ikinci el otomobil tedarikinde sıkıntı yaşadıklarını ama EYT borçlanmalarını ödemek isteyen vatandaşların araçlarını satmaya başlamasıyla bu sıkıntının azaldığını kaydetti.

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  • 14.01.2023 12:56
  • Güncelleme: 14.01.2023 16:43
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EYT, ikinci el araç piyasasına can suyu oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Galerici Ahmet Yurtlu, ikinci el otomobil tedarikinde sıkıntı yaşadıklarını ama EYT borçlanmalarını ödemek isteyen vatandaşların araçlarını satmaya başlamasıyla bu sıkıntının azaldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT düzenlemesini açıklamasının ardından prim günlerini doldurmak ve askerlik borçlanmalarını ödemek isteyen vatandaşlar, araçlarını satışa çıkardı. Galerici Ahmet Yurtlu da, ikinci el araç bulmakta sıkıntı çektiklerini ama bu düzenlemeyle beraber vatandaşların araçlarını satışa çıkarınca bu sıkıntının azaldığını kaydetti.

"’EYT borcumu ödeyeceğim için aracımı satıyorum’ diye ilanlar görmeye başladık"

Yurtlu, "Ülke gündemindeki en önemli konulardan bir tanesi EYT oldu. Vatandaşlar prim günlerini doldurmak ve askerlik borçlanmalarını yatırmak için araçlarını satışa çıkardı. İlanlarda da buna rastlıyoruz. ’EYT borcumu ödeyeceğim için aracımı satıyorum’ diye ilanlar görmeye başladık. Bu da bizim için yeni bir anekdot oldu. Böyle güzel bir düzenleme oldu. Bu fırsatı değerlendirmek için insanların bir kısmı döviz ve altınını bozdurdu, bir kısmı da aracını satarak borçlanmasını yapmak istiyor. Bu da piyasada bir denge unsuru oldu. Temmuz’dan Aralık’a kadar otomotiv sektörü satış anlamında yataya geçmişti. 15 Aralık’ta matrah düzenlemesi yapıldı. Bu düzenlemeden sonra beklenen çok olmadı. Bu beklentiyi karşılamayınca insanlar ikinci ele yöneldi. Çünkü sıfırda da tedarik edilebilecek araç yoktu. Bundan dolayı vatandaş ikinci ele yöneldi ve satışlarda ciddi bir artış yaşadık. O zamandan bu zamana kadar da fiyatlarda yüzde 25 artış gördük. EYT ve konut kredilerinin düzenlenmesiyle vatandaşlar hem borçlanmalarını tamamlamak hem de ev almak için araçlarını satmaya başladılar. Bu da piyasada araç bulunmasına neden oldu. Yoksa ciddi şekilde araç bulmakta sıkıntı yaşıyorduk. Vatandaşlar bize gelerek ’Borçlanmamı ödeyeceğim için aracımı satmak istiyorum’ diyor. Bunun eş zamanlı olması bizim işimize geldi. Çünkü çok ciddi bir sıkıntıya giriyorduk. Talep vardı ama arz olmayınca bu sefer fiyatlar sıkışmıştı" ifadelerini kullandı.

İHA

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