EYT'liler maaşlarını uygulama üzerinden hesaplayabilecek

Emeklilikte Yaşa Takılan'lar (EYT) haklarını almaları halinde ne kadar maaş bağlanacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) EYT kapsamına giren kişilerin ne kadar maaş alacaklarını hesaplayabilecekleri bir uygulamayı internet sitesine koydu. 

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  • 29.11.2022 11:55
  • Güncelleme: 29.11.2022 11:55
EYT'liler maaşlarını uygulama üzerinden hesaplayabilecek

8 Eylül 2019 öncesi sigorta başlangıcı olanlar, yaş kriterine takıldıkları için prim gün sayısı ve çalışma sürelerini tamamlasa da emekli olamıyordu. Hükümet, EYT’lilerin de emekli olabilmesi için çalışma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinesinde devam eden çalışmayla, yaş sınırı mağduriyetinin önüne geçilmesi bekleniyor. Yasanın nasıl çıkacağı henüz belli olmasa da EYT mağdurları şimdiden maaşlarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşların aklındaki sorulara yanıt bulması için harekete geçti. SGK, resmi internet sitesinde "Emekli olursam ne kadar maaş alırım?" ekranını hizmete açtı. Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösterecek.  

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

SGK'nın kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı görebileceksiniz.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen T.C Kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihi bilgileri girilecek. 'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor: Doğum tarihi, Cinsiyet, 4A çalışma süresi Başlangıç ve bitiş tarihi. Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

1ha

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