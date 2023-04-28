EYT Tazminat Kredisi fos mu çıktı?

EYT emeklilerine ödenecek tazminatları Devlet Bankaları vasıtasıyla (KGF) Kredi Garanti Fonu'ndan düşük faizli ve 36 ay ödemeli tazminat kredisi, üzerinden iki ay geçmesine rağmen henüz işlerlik kazanmadı.

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  • 28.04.2023 09:58
  • Güncelleme: 28.04.2023 09:59
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EYT Tazminat Kredisi fos mu çıktı?
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

EYT emeklilerine ödenecek tazminatları Devlet Bankaları vasıtasıyla KGF Kredi Garanti Fonu’ndan düşük faizli ve 36 ay ödemeli tazminat kredisi, üzerinden iki ay geçmesine rağmen henüz işlerlik kazanmadı.

EYT yasası çıktıktan sonra, işyerlerine destek olmak maksadıyla, emekli olan işçilere ödenecek tazminatları karşılamak ve işverenlere destek olmak için KGF’den devlet bankaları vasıtasıyla düşük faizli 36 ay ödemeli kredi verileceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmış, Bakan Nebati tarafından hazırlıkların devam ettiği ifade edilmişti.

Ne yazık ki şu ana kadar, kamu bankalarına bu krediyi almak için başvuranlara ne bu kredi verildi, ne de konuyla ilgili tatminkar bir cevap verildi.

Bir kısım kamu bankalarının konuyla ilgili ya haberleri yok ya da sadece birkaç hatırlı müşterilerine bu kredinin kullandırıldığı veya  bankanın hatırlı müşterilerine bu kredinin tahsis edildiği ifade ediliyor.

Özellikle küçük ölçekli KOBİ işletmelerinden emekli olan EYT’lilerin ve onları emekli eden işletmelerin iki aydır beklemekte oldukları krediden henüz bir haber yok. Bu durum da işverenlerle emeklilerin karşı karşıya gelmelerine neden olmakta.

KOSGEB destekli KGF’den kullandırılacak krediyle ilgili internet sitelerinde belirlenen şartlar açıklanmış ama bununla ilgili olan bankalarda henüz bir hareket yok.
Bu durum da işverenlerin ve EYT’lilerin umutsuz bekleyişlerine neden oluyor.
 

Haber Merkezi

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