Eyüpspor – Kayserispor: 1-1

Süper Lig’de 16’ncı sırada yer alan Kayserispor bugün deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Düşük tempoda oynanan ilk yarı golsüz tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında Eyüpspor 51’inci dakikada Emre Akbaba ile öne geçti. Sarı kırmızılı ekip, 70’nci dakikada Benes’in attığı golle mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 17’inci dakikasında Eyüpspor sol kanattan hızlı atağa çıktı, Mujakic'in son çizgiden ortasında kaleci Bilal tek yumrukla topu uzaklaştırdı.

Maçın 19’uncu dakikasında Kayserispor'un sol kanattan gelişen hızlı atağında Cardoso çaprazdan yaya doğru hareketlenip kaleyi denedi, ayağına oturmayan top farklı şekilde yandan dışarı gitti.

Maçın 26’ıncı dakikasında Eyüpspor çok adamla etkili geldi. Sol kanattan Legowski'nin ortasında Ampem penaltı noktası üzerinden vurdu, top savunmadan döndü. Devamında ceza alanı sağ çaprazından Draguş sol ayağıyla şutunu çekti, top bu kez de üstten auta çıktı.

Maçın 31’inci dakikasında maçtaki en etkili pozisyon Eyüpspor'dan geldi. Sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Ampem çaprazdan içeri sokulup ayak dışıyla ortasını yaptı, savunma topu karşıladı. Gerilerden gelen Stepanenko yayın gerisinden sol alt köşeye doğru çok sert ve düzgün vurdu, kaleci Bilal direk dibinden topu son anda çeldi.

Maçın 38’inci dakikasında Eyüpspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde savunmanın ön direkte karşıladığı top arka direğe doğru yükseklik kazandı. Denswil'in yükseldiği top, kafasını sıyırıp eline çarptı. Bu pozisyonda ev sahibi ekip penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

Maçın 39’uncu dakikasında Hakem Yasin Kol, Eyüpspor'un penaltı beklediği pozisyonla alakalı olarak bir süre VAR'ı dinledi ancak herhangi bir izleme tavsiyesi gelmeyince oyunun devam etmesini istedi.

Maçın 51’inci dakikasında GOL! Emre Akbaba attı, Eyüpspor öne geçti... Sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Ampem'den pası alan Legowski'nin derinlemesine bıraktığı topa ceza alanı çaprazından Umut vurdu, kaleci Bilal ayağıyla kurtardı. Kale alanı önünde boşta kalan topa gerilerden kayarak gelen Emre Akbaba dokundu ve ağları havalandırdı: 1-0

Maçın 56’ıncı dakikasında sol kanattan gelişen Kayserispor akınında Cardoso'nun ortasına penaltı noktası üzerinden Onugkha gelişine voleyi vurdu, Felipe üzerine gelen topu tek hamlede kontrol etti

Maçın 63’üncü dakikasında Kayserispor'un sol kanattan gelişen hızlı atağında Cardoso son çizgiye doğru hareketlenip orta-şut karışımı bir vuruş yaptı, bu top doğrudan auta çıktı.

GOL! Laszlo Benes müthiş attı, skora denge geldi.. Maçın 70’inci dakikasında Kayserispor'un rakip yarı alandaki etkili paslaşmaları sonrası sol kanattan Mendes'in ceza yayına doğru çevirdiği topu hafif sol çaprazda alan Benes, yüzünü kaleye dönüp sol ayağıyla kalenin ortasına doğru yerden sert vurdu ve kaleci Felipe'nin altından geçen top ağlarla buluştu: 1-1

Maçın 80’inci dakikasında Eyüpspor'un çıkarken yaptığı top kaybı sonrası sağ kanattan içeri hareketlenen Onugkha ceza alanına girmeden şutunu çekti, yerden giden top yandan dışarı çıktı.

Maçın 87’inci dakikasında sağ kanattan gelişen Eyüpspor akınında savunma arkasına sarkan Emre Akbaba'nın son çizgiden geriye doğru çıkardığı topa ceza alanı sağ çaprazından Seslar sol ayağıyla sert vurdu, kaleci Bilal tek eliyle topu son anda kornere tokatladı.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: R.T.Erdoğan

HAKEMLER: Yasin Kol, A.Bora Özkara, Ogün Kamacı

EYÜPSPOR: Felipe- Serdar, Robin, Emir (Dk. 85 Seşlar), Mujakic, Stepanenko, Legowski, Draguş, Emre Akbaba, Ampem (Dk. 72 Halil Akbunar), Umut

KAYSERİSPOR: Bilal – Carole ((Dk. 44 Arif)(Dk. 72 Dorukhan)), Denswil, Bennasser, Opoku, Furkan, Benes, Cardoso, Mendes, Mane (Dk. 82 Tuci), Onughka (Dk. 82 Talha)

GOLLER: Dk. 51 Emre Akbaba(Eyüpspor), Dk.70 L.Benes(Kayserispor

SARI KART: Emir, Mujakic, Stepanenko (Eyüpspor), Radomir Djalovic, Furkan, Bennasser, Benes (Kayserispor)

KIRMIZI KART: Dk.96 Mendes (Kayserispor)