Eyüpspor - Kayserispor maçını Yasin Kol yönetecek

Kayserispor'un Süper Ligin 15'inci haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı müsabakayı Yasin Kol yönetecek.

Eyüpspor - Kayserispor maçını Yasin Kol yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Ligin 15’inci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Cumartesi günü Eyüpspor ile Kayserispor arasında oynanacak olan müsabakayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol yönetecek.

Kol’nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Ogün Karaca yapacak. Maçın 4’üncü hakemi olarak ise Burak Olcar görevlendirildi. 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 14.30’da başlayacak. Yasin Kol Kayserispor’un son olarak bu sezon deplasmanda Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldığı maçı yönetmişti.

Bakan Göktaş, 'Kadınları hayatın her alanında daha güçlü kılmaya yönelik adımlar atıyoruz'
Başkan Taşyapan, 'Gençlerimizin gözlerindeki umut ışığını görmek beni memnun etti '
Bakanlık ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması konusunda harekete geçti
Talas'ta Kültür Ve Sanata Yeni Dokunuşlar
Trafikte makas atan 43 sürücüye cezai işlem
Yeşilhisarlı sporcular Wushu İl Seçmelerinde 15 madalya kazandı
