Eyüpspor - Kayserispor maçını Yasin Kol yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Ligin 15’inci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Cumartesi günü Eyüpspor ile Kayserispor arasında oynanacak olan müsabakayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol yönetecek.

Kol’nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Ogün Karaca yapacak. Maçın 4’üncü hakemi olarak ise Burak Olcar görevlendirildi. 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 14.30’da başlayacak. Yasin Kol Kayserispor’un son olarak bu sezon deplasmanda Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldığı maçı yönetmişti.