Eyüpspor Teknik Direktörü Gerin: Beraberlik bizim için iyi bir sonuç gibi duruyor

Süper Lig’in 32’nci haftasında Eyüpspor, deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, “İki takım içinde önemli bir maçtı. Kayserispor geçen hafta kazanıp moral bulmuşlardı. Taraftarları da takımlarına maçta inanılma destek verdi. Buna rağmen biz hafta içinde yaptığımız çalışmalarda Kayserispor’un son 3-4 maçtaki durumunda tekli baskıya geliyorlardı. Tekrarlayan bir baskıları yoktu. O tekli baskıyı kırmak için çalışmalar yapmıştık ve ilk 35 dakika bunda bayağı bir muvaffak olduk diyebilirim. Çünkü bayağı bir oyun domine ettik. Pozisyonlar bulduk. Ataklar bulduk. Hem geçişlerde hem pozisyonlu ataklarda gerçekten ciddi hücumlar yaptık. Duran toptan golü de bulduk. Fakat skoru artıramadık. Kayserispor tekrar ilk yarının son 10 dakikası can havliyle tekrar bir mücadele, tekrar skoru dengelemek için büyük bir mücadele verdi. İkinci yarıya çıkarken söylemiştim. ’Kaos futboluna, karambole dönersek rakibe yarar. Sakin kalmaya çalışalım’ dedim ama bunu başaramadık. Mecburen Kayserispor’un işte uzun topları, dönen topları almak istemesiyle biraz oyun istediğimiz gibi olmadı. Rakip de orada uzun forvetlerini oyuna aldı. Kenardan ortalar, uzun toplarla sonuca gitmeye çalıştı. Yani ilk yarı oyun bizim hakkımızda ama ikinci yarı için bir şey diyemem. Diğer sonuçlar geldiği için beraberlik bizim için iyi bir sonuç gibi duruyor. Umudumuzu haftaya daha güçlü bir şekilde taşıyoruz” diye konuştu.