Fabrika bahçesindeki atık kablolar yandı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir fabrikanın bahçesinde bulunan atık kabloların alev almasıyla oluşan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, OSB. 20. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikanın bahçesindeki atık kablolar henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı