Fabrika Güvenlikçisi kendini vurdu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir güvenlik görevlisi iddiaya göre silahını temizlerken ateş alması sonucu kendini yaraladı.

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  • 25.04.2023 13:37
  • Güncelleme: 25.04.2023 14:12
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Fabrika Güvenlikçisi kendini vurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir güvenlik görevlisi iddiaya göre silahını temizlerken ateş alması sonucu kendini yaraladı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan şeker fabrikası girişindeki güvenlik nizamiyesinde meydana gelen olayda, güvenlik görevlisi A.B. tabancasını temizlediği sırada tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, A.B.’nin bacağını sıyırırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan A.B. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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