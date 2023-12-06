Fabrika yangını 2 saatte söndürüldü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kayseri OSB 16. cadde üzerinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın büyürken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, yangının yan fabrikalara sıçramaması için de işçiler yoğun çaba sarf etti. Fabrikayı saran alevler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kayseri OSB itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 2 saatte söndürülerek kontrol altına alındı. Polis ekipleri de fabrikada inceleme yaptı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.