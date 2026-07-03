Fabrikada 2 iş arkadaşını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan şahsa 18 yıl 4 ay hapis

Olay 14 Nisan 2025 tarihinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre Z.B. isimli şahıs aynı fabrikada çalışan Y.A.A. ve H.Ç'yi bıçakla yaraladı. Z.B. olayın ardından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olay nedeniyle açılan davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Z.B., ve sanık avukatı katıldı. Müştekiler duruşmaya katılmadı. Bir önceki duruşmada, “Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm. Olay hasta olduğum için başıma geldi. Şimdi iyiyim. Arkadaşlardan özür dilerim” diyen sanık Z.B., bugünki duruşmada, “Olay günü rahatsızdım. Aklım yaptığım şeyleri idrak etmiyordu. Pişmanım beraatimi talep ediyorum” dedi. Avukatı ise, “Olaydan önce, hastalığı akut dönemde olan ZB, tedaviyi reddediyordu. Kardeşi, olaydan 3 gün önce, Cuma günü, Sulh Hukuk Mahkemesinden, sanık ZB nin kolluk eliyle zorla tedavi kurumuna sevkini talep ediyor. Araya hafta sonu girdikten sonra pazartesi günü, polis eliyle hastaneye sevk kararı yetişmeden, sabah saatinde bu hadise gerçekleşti. Müvekkilim, olay anında hastaydı. Kendisi 20 yıldır bipolar duygu durum bozukluğu hastasıdır. Olaydan hemen sonra, hekimler, müvekkilimin olay anında hastalığının atak döneminde olduğuna bu nedenle yaptığı fiilin sonuçlarını anlayacak durumda olmadığına ilişkin rapor verdiler. Bu raporu verenler, Z.B.’ yi muayene ve tedavi eden hekimlerdir. Ancak ne hikmetse, Adli Tıp Kurumu, tedavi eden doktorun aksine, ‘Z.B.’nin cezai ehliyeti vardır’ şeklinde rapor verdi. Adli Tıp Kurumunun verdiği rapor, bilimsel de, tıbbi de değildir. Benim müvekkilim, yaptığı hareketin sonucunu veya bu hareketin suç olduğunu idrak edebilecek durumda değildi. Hastalığın atak dönemindeydi. Biz Adli Tıp Genel Kurulundan rapor alınmasını talep ediyoruz” dedi. Müştekiler bir önceki duruşmada şikayetlerinin devam ettiğini belirtmişti. Mahkeme heyeti sanığın müştekilerden H.Ç.’ye yönelik eylemi gerekçesiyle 8 yıl 4 ay, diğer müşteki Y.A.B.’a yönelik eylemi gerekçesiyle ise 10 yıl olmak üzere toplam 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.