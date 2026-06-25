Fabrikada 2 iş arkadaşını bıçakla yaralamadan suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Olay 14 Nisan 2025 tarihinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre Z.B. isimli şahıs aynı fabrikada çalışan Y.A.A. ve H.Ç'yi bıçakla yaraladı. Z.B. olayın ardından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olay nedeniyle açılan davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Z.B., müştekiler Y.A.A. ve H.Ç. ile sanık avukatı katıldı. Mahkemede konuşan tutuklu sanık Z.B., “Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm. Olay hasta olduğum için başıma geldi. Şimdi iyiyim. Arkadaşlardan özür dilerim” dedi. Müştekiler şikayetlerinin devam ettiğini belirttiler. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.