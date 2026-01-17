Fabrikada Asansör Boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşanan iş kazası, bir ailenin hayatını derinden sarstı. Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Mevkii’nde bulunan bir sucuk fabrikasında çalışan 42 yaşındaki Aysun K., ikinci kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Aysun K., ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Evli ve dört çocuk annesi olan Aysun K.’nin bir çocuğunun da askerlik görevini sürdürdüğü öğrenildi. Ailesi ve yakınları büyük bir acı yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu trajik kaza, iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha hatırlatırken, ardında gözü yaşlı bir aile bıraktı.