  • Haberler
  • Gündem
  • Fabrikada yemek yedikten sonra rahatsızlanan 25 işçi tedavi altına alındı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Fabrikada yemek yedikten sonra rahatsızlanan 25 işçi tedavi altına alındı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir fabrikada akşam yemeğinde yemek yedikten sonra rahatsızlanan 25 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Fabrikada yemek yedikten sonra rahatsızlanan 25 işçi tedavi altına alındı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Fabrikada yemek yedikten sonra rahatsızlanan 25 işçi tedavi altına alındı

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir fabrikada akşam yemeğinde yemek yedikten sonra rahatsızlanan 25 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olay akşam saatlerinde 
Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 19’uncu Caddede bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre fabrikada akşam yemeğinde tavuk pilav yediği öğrenilen işçilerın 25’i kusma ve mide bulantısı şikayeti yaşadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından işçiler çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de hastaneye gelerek çalışma yaptı. Hastanelere kaldırılan işçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

TUSAŞ Motor Kayseri'de Sanayicilerle Buluştu
TUSAŞ Motor Kayseri’de Sanayicilerle Buluştu
Kayseri'de 33 Kadın Muhtara özel müzik ziyafeti
Kayseri’de 33 Kadın Muhtara özel müzik ziyafeti
İki sanığın yağma ve hürriyeti tehdit suçundan yargılanmalarına başlandı
İki sanığın yağma ve hürriyeti tehdit suçundan yargılanmalarına başlandı
500 bin sosyal konut projesinde başvuru sayısı 5 milyonu geçti
500 bin sosyal konut projesinde başvuru sayısı 5 milyonu geçti
Eyüpspor – Kayserispor: 1-1
Eyüpspor – Kayserispor: 1-1
Gıda denetiminde hafta sonu mesaisi
Gıda denetiminde hafta sonu mesaisi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!