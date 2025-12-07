Fabrikada yemek yedikten sonra rahatsızlanan 25 işçi tedavi altına alındı

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir fabrikada akşam yemeğinde yemek yedikten sonra rahatsızlanan 25 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 19’uncu Caddede bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre fabrikada akşam yemeğinde tavuk pilav yediği öğrenilen işçilerın 25’i kusma ve mide bulantısı şikayeti yaşadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından işçiler çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de hastaneye gelerek çalışma yaptı. Hastanelere kaldırılan işçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.