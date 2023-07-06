Faili meçhul hırsızlığı jandarma aydınlattı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla faili meçhul motosiklet hırsızlığı aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi’nde bulunan bir evin ikametinde bulunan motosiklet çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sivil ekipler ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda motosikleti çalan V.A., ekipler tarafından yakalandı.

Bulunan motosiklet sahibine teslim edilirken, V.A. da adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.