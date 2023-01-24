Faili meçhul hırsızlık aydınlatıldı: 2 şüpheli suçunu itiraf etti

 Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada müştekiye ait malzemeler ele geçirildi

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  • 24.01.2023 10:58
  • Güncelleme: 24.01.2023 10:58
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Faili meçhul hırsızlık aydınlatıldı: 2 şüpheli suçunu itiraf etti

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Barsama Mahallesi’nden İ.D. isimli kişinin bağ evinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının A.K. ve D.Y. isimli kişiler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelilere ait Kocasinan/Uğurevler Mahallesi'nde ve Bahçelievler Mahallesinde bulunan ikametlerinde Güneşli Jandarma Karakol Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT, KOM, İstihbarat Timleri ile müşterek olarak arama yapıldı. Aramada D.Y.’nin ikametinde müştekiye ait siyah renkli motosiklet ele geçirildi. A.K.’nin ikametinde ve depo olarak kullandığı alanda ise yine müştekiye ait muhtelif inşaat malzemeleri, harç karma makinası, 3 adet boru anahtarı ve çalıntı olduğu değerlendirilen muhtelif malzemeler ele geçirildi. 

Gözaltına alınan A.K. ve D.Y., hırsızlık olayını kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

1ha

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