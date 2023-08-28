Faiz kararı sonrası döviz yine yükselişe geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti. Faiz kararını açıklamasının ardından döviz fiyatlarının aşağı yönlü hareket ettiğini ama daha sonra tekrar yükselmeye başladığını söyleyen Sarraf İhsan Gülderdi, “Geçen hafta Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizi yüzde 17,5’dan yüzde 25’e kadar çıktı. Bu da döviz fiyatlarının bir günde olsa yüzde 7’lik aşağı yönlü hareketine neden oldu. Bunun ardından ertesi gün tekrardan alıcılığı olduğunu ve fiyatların aynı yere gelmese de yukarı yönlü hareket ettiğini gördük. Euro 29 seviyesinden 28 seviyesine, dolar ise 27 seviyesinden 26 seviyesine kadar düşmüştü. Şu anda güncel olarak 26,70’den dolar işlem görürken, 28,60’dan da Euro işlem görmekte. Özellikle altında ONS fiyatının yukarı yönlü hareket etmesiyle birlikte doların aşağı yönlü hareket etmesi altını çokta etkilemedi. Faiz kararı öncesinde altın bin 740 lira iken bin 680 liraya kadar düşmüştü ama has altın fiyatı cinsinden şu anki duruma baktığımız zaman tekrardan bin 700 liranın üzerinde olduğunu gördük. Şu anda Kapalı çarşıda çeyrek altın 2 bin 820 liradan işlem görmekte, Has altın şu andan bin 710 lira, 22 ayar altın ise bin 650 liradan işlem görmekte” şeklinde konuştu.



Yıl sonuna kadar gram altının 2 bin lirayı geçebileceğini tahmin ettiklerini belirten Gülderdi, “Döviz fiyatlarının da tekrar bir toparlanma sürecine girdiğini söylemiştik. Yatırım tavsiyesi olmadan doların yıl sonuna kadar yukarı yönlü hareket edeceğini, ONS fiyatının da yukarı yönlü 2 bin dolara doğru yükseleceğini, altın fiyatlarının tekrardan toparlanıp yıl sonuna kadar 2 bin liraya gelebileceğini tahmin ediyoruz. Yatırım tavsiyesi olmadan Dolar ve Euro’nun da 30-32 bandına oturacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ALTIN VE DÖVİZ FİYATLARI

Çeyrek Altın: 2820 TL

22 Ayar Altın: 1650 TL

Has Altın: 1710 TL

Dolar: 26,70 TL

Euro: 28,60 TL.