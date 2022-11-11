Fanatik Sivassporlu Regaib'in hayali gerçek oldu

Sivas'ta yaşayan ve kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 25 yaşındaki Regaib Boyuneğmez'in, Sivassporlu futbolcuları görme hayali gerçek oldu.

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  • 11.11.2022 10:40
  • Güncelleme: 11.11.2022 10:40
Fanatik Sivassporlu Regaib'in hayali gerçek oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta yaşayan ve kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 25 yaşındaki Regaib Boyuneğmez’in, Sivassporlu futbolcuları görme hayali gerçek oldu.

Sivasspor’un önemli futbolcuları Ziya Erdal, Hakan Arslan ve kaleci Muammer Yıldırım, Sivas’ta yaşayan ve doğuştan kas hastalığıyla mücadele eden Regaib’i ve ailesini ziyaret etti. Futbolcuları karşısında görünce büyük mutluluk yaşayan Regaib’e Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Kupa final maçının forması hediye edildi. Futbolcular tarafından imzalanan formasını alınca duygularını gizleyemeyen Regaib, ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, Sivassporlu futbolculardan Ümraniyespor karşısında galibiyet beklediğini söyledi. Ziyaret sırasında konuşan takım kaptanları Ziya Erdal ve Hakan Arslan ise bundan sonraki süreçte Regaib’i sürekli olarak ziyaret edeceklerinin sözünü vererek, istediği bir maçı locada izleme imkanı sunacaklarını belirtti.

Resmen bir Sivasspor aşığı olan Regaib Boyuneğmez’in hastalığının tedavisi ise bulunmuyor. Buna rağmen umudunu hiç yitirmeyen ve hayata sıkı sıkıya tutunan Regaib, koyu bir Sivasspor taraftarı ve kırmızı-beyazlı takımın bütün maçlarını takip ediyor.

“Sivasspor her zaman kalbimde”

Sivasspor’u çok sevdiğini belirten Regaib Boyuneğmez, “Ben doğuştan Sivassporluyum. Ziya ağabey, Muammer ağabey ve Hakan Ağabey geldi. Çok mutlu oldum. Eşofman takımı, top ve forma istedim. Çok mutlu oldum. Sivasspor her zaman kalbimde” dedi.

İHA

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