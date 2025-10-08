Farkında olmadan yalan söylemek: Mitomani nedir ?

Tıbbi adı Mitomani olan patolojik yalan söyleme hastalığı, kişinin dürtüsel olarak yalan söylemeyi alışkanlık haline getirme durumudur. Mitomani'ye sahip bireylere mitoman denir. Hikayelerini genellikle insanları etkileyeceğini inandığı şekilde söyleyen bireyler söylediklerinin yalan olduğunu fark etmeden de bu yalanları söyleyebilir. Mitomani kendi başına bir hastalık değil, başka psikiyatrik rahatsızlıkların belirtisidir. Kişilik bozuklukları, dürtü kontrol bozuklukları, anksiyete bozuklukları veya depresyon görülen psikiyatri hastalarında yalan söyleme davranışı görülebilir.

MİTOMANİ NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

Mitomani, bağımsız bir hastalıktan ziyade bazı kişilik bozuklukları veya dürtü kontrol bozukluklarının bir belirtisidir. Mitomani; Psikoterapi, farkındalık oluşturma ve eşlik eden rahatsızlıkların tedavisi ile Mitomani kontrol altına alınabilir. Mitomani tek bir ilaçla tamamen tedavi edilebilen bir durum değildir.