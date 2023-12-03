'Farkındalık Gösterisi'ne yoğun ilgi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen ‘Farkındalık Gösterisi’ adlı etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan Büyükkılıç, “Sizlerde engel görmeyip, engelleri de yok etme anlayışı içerisinde olmamız gerektiği yaklaşımıyla bu gününüzü tebrik ediyorum. Biz biriz, beraberiz hep beraber Kayseri’yiz” dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi eğitmenleri, öğrenciler ve aileler katıldı. Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, engelli vatandaşların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ederek; "Sizlerde engel görmeyip, engelleri de yok etme anlayışı içerisinde olmamız gerektiği yaklaşımıyla bu gününüzü tebrik ediyorum. Gerek şehrimizi imar boyutunda fiziki şartlarında, gerekse huzur boyutunda sizlere yakışır konuma getirmek adına üzerimize düşeni yapmaya ve iş birliğini de önemseyerek yolumuza devam etmeye gayret ettiğimizi paylaşmak istiyorum” dedi. Konuşmasında birlik, beraberlik vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, Kayserilileri, engelli vatandaşlara yönelik Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı’na davet etti. Büyükkılıç, “Çünkü biz biriz, beraberiz hep beraber Kayseri’yiz. Olaya bu anlayış içerisinde bakıyoruz. Ailelerimizi bu anlayış içerisinde bağrıma basarak, sevgili yavrularımıza ayrıca sağlıklı uzun ömürler diliyor, Allah’a emanet olun diyorum” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, ayrıca salondaki özel çocuklara ‘kırmızı, beyaz, en büyük Türkiye’ üçlüsü çektirerek yüzlerini güldürdü.

Vali Gökmen Çiçek de programı düzenleyen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini tebrik ederek, “Altın kalpli çocuklarımız, bugün sizlerle beraber olmaktan dolayı gerçekten ben de çok mutluyum. İyi ki de gelmişim” dedi. Konuşmaların ardından özel çocuklar tarafından düzenlenen renkli gösteriler alkışlarla karşılandı.