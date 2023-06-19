'Farklı Kültürlerin Ortak Değerine Yolculuk' Projesi'yle kültür tanıtımı yapılıyor

 Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Makedonya ve Litvanya'dan toplam 31 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Farklı Kültürlerin Ortak Değerine Yolculuk' projesi kapsamında Türk kültürü anlatıldı.

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  • 19.06.2023 19:52
  • Güncelleme: 19.06.2023 19:52
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'Farklı Kültürlerin Ortak Değerine Yolculuk' Projesi'yle kültür tanıtımı yapılıyor

‘Farklı Kültürlerin Ortak Değerine Yolculuk’ projesi kapsamında toplamda 5 ülkeden 31 katılımcıyla Türk Kültürü tanıtılıyor. Proje kapsamında göçmenlere karşı bakış açısını iyileştirmek, yabancı karşıtlığı ve ırkçılığın azaltılması hedefleniyor. Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Makedonya, Litvanya gibi milletlerden öğrencilerin katılım sağladığını dile getiren Kayseri Gençlik Merkezi Derneği Başkanı Mustafa Ragıp Adıgüzel, Erasmus Plus Projemiz 7 milletten öğrencilerimizle bugün Kayseri’de kale içerisindeki arkeoloji müzesindeyiz. 7 farklı milletten öğrencimiz var. ‘Farklı Kültürlerin Ortak Değerine Yolculuk’ projesiyle tek taraflı olarak ülkemizde öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Burada Türkiye ve Kayseri tarihimizi misafir öğrencilerimize anlatıyoruz. Hem salon içerisindeki programlar hem de sahadaki programlarla gelen misafirlerimize Türk kültürünü anlatmaya çalışıyoruz. Kayseri’de gezilerimize devam ediyoruz. Bu öğrencilerimiz yaklaşık 9 gün Kayseri’de kalacaklar” ifadelerini kullandı. 

‘HEM TÜRK KÜLTÜRÜNÜ TANITMAK HEM DE DİĞER ÜLKELERİ TANIMAK ÜZERE YOLA ÇIKTIK’

Proje kapsamında konuşan Proje Eğitmeni Alaaddin Türkmen de “Toplamda 5 ülkeden 31 katılımcımızla göçmenlere karşı bakış açısını iyileştirmek, yabancı karşıtlığı ve ırkçılığı biraz olsun azaltmak adına kültürler arası diyalog ve kültür alışverişi faaliyeti gerçekleştiriyor olacağız. Bu kapsamda hem Türk kültürünü tanıtmak ve hem de diğer ülkelerin tanımak üzere yola çıktık. Bu süreçte kültürün gıda boyutunu ele aldık. Bununla birlikte Kayseri Üniversitemizde Aşçılık Meslek Yüksek Okulunun da Kayseri’nin ve Türk yemeklerinin yapımını gerçekleştireceğiz. Kültürün tiyatro boyutunu ele aldık. Böylelikle öğrenciler kökenler kültüründen olay örgülerini bize anlatacaklar. Bunu dramatize edecekler ve göçmenlere bakış açısını, yabancı düşmanlığını azaltmak için çeşitli çalışmalar yapacağız. Burada yalnızca geleneksel Türk kültürümüzü tanıtmakla kalmıyoruz origami gibi yabancı sanatları da biz öğrenmek üzere deneyimliyoruz” şeklinde konuştu. 

İtalya’dan Türkiye’ye gelen Öğrenci Mıchele Ferrullı de, “Farklı kültürden insanlarla tanıştık. Bu program için Türk halkına teşekkür ederim” dedi. 
İtalyan Öğrenci  Sara Amoroso da, “Amacımız farklı kültürlerdeki insanlarla buluşmak. Burada zamanımız çok güzel geçiyor” diye konuştu. 
Proje vesilesiyle programa katılan Damjan Todorchevski de “Bu projedeki üyelere çok yakınlık duydum, çok sevdim. Tekrar bu programa katılmak istiyorum” dedi.

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