Faruk Molu ismi üzerinden Serbest Bölge polemiği

İYİ Partili Kazım Yücel geçtiğimiz günlerde Kayseri’ye birçok katkısı olan ve Kayseri Serbest Bölgenin kurucusu Faruk Molu’nun adının Kayseri Serbest Bölgeye verilmesini istedi. Yücel, “Bu kadim şehirde Faruk Molu tarafından kurulan Kayseri Serbest Bölge Organize Sanayi’nin ismini, Kayseri Faruk Molu Serbest Bölge Organize Sanayi olarak değiştirilmesini talep ediyoruz” dedi.

İYİ Partili Kazım Yücel’e ise bir destek de KAYSİAD İstişare Kurulu Üyesi, TEV Kayseri Yürütme Kurulu Başkanı Akın Bayrak’tan geldi. Bayrak, Faruk Molu’nun Kayseri’ye olan katkılarından bahsederek, “Rahmetli Faruk Bey’i 80’li yılların başında tanıdım, yakın bir dostluğumuz oldu. 1994 yılında Kayserili bazı değerli iş adamı arkadaşlarla “Kayseri Sanayici İşadamları Derneği-Kaysiad”ı kurduk.

Bu derneğin önemli işlerinden biri de Kayseri Serbest Bölgesi kurulması projesi idi. Derneğin ilk Başkanı olarak Faruk beyin bu projenin hayata geçirilmesinde önemli katkıları ve emeği vardır. Ayrıca kuruluştan sonra da bölgenin işlevsel hale gelmesinde yönetimde bulunarak büyük çaba sarfetti. Bunlara yakından şahidim, çünkü bende o tarihte Başkan vekili idim. Kayseri Serbest bölgesi hatırladığım kadarı ile ülkemizde karada kurulan yani deniz kenarında olmayan ilk serbest bölge idi ve o tarihte ihracatta atak yapmak isteyen Kayseri içinde çok önemli buluyorduk. Faruk beyin sadece bu projede değil, Kayseri’nin yararlanacağı bir çok projede önemli katkıları olmuştur.

Bu sebeplerle bir vefa örneği olarak değerli Kazım Yücel kardeşimizin önerisini çok isabetli buldum. Ben de Serbest Bölge’nin isminin “ Kayseri Faruk Molu Serbest Bölgesi” şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Kayseri’mize yararlı hizmetler yapmış kişilerin isimlerini bu tür eserlerde yaşatmalıyız” dedi.