Faruk Şahin, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

Ampute Futbol Kulüpler Birliği Kurucu Başkanlığı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüpler Birliği Kurucu Üyeliği gibi birçok ilke imza atan Kayserili spor adamı Faruk Şahin, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkanlığına aday oldu.

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  • 07.04.2023 11:47
  • Güncelleme: 07.04.2023 12:03
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Faruk Şahin, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkan adaylığını açıkladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ampute Futbol Kulüpler Birliği Kurucu Başkanlığı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüpler Birliği Kurucu Üyeliği gibi birçok ilke imza atan Kayserili spor adamı Faruk Şahin, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkanlığına aday oldu.

Faruk Şahin, yaptığı açıklama ile federasyon başkanlığı için aday olduğunu duyurdu. Son derece önemli görevlerde bulunan ve ilklere imza atan Faruk Şahin, bu çalışmalarını federasyon başkanı olarak sürdürmek istediğini söyledi.

Şahin, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bireysel sporlarımızın yanı sıra Tekerlekli Sandalye Basketbol ve Ampute Futbol branşlarında yıllarca emek vermiş, milli sporcular yetiştirmiş, Ampute Futbol Kulüpler Birliği kurucu Başkanlığı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüpler Birliği kurucu üyeliği yapmış, Bedensel Engelli spor camiasının mutfağında çalışmış, halen çalışan ve içinizden biri olarak, federasyonumuzu tüm paydaşlarımızla birlikte yönetmek ve büyütmek için, federasyon başkan adaylığı için kararımızı verdik. 2009 yılında Bedensel Engelli spor camiamızda hizmet etmeye başladığımız günden itibaren, engelli sporlarımızın bir adım ileriye taşınması, birlikte çalışma felsefesi içinde, bilgi ve birikimlerimizi camiamız için sarf etmeye çalıştık ve çalışıyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte yöneteceğimiz bir federasyon, birlikte büyüteceğimiz ve geliştireceğimiz tüm branşlar için Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonumuzun 2. Olağanüstü Genel Kurulu’nda aday olduğumuzu ilan eder; kıymetli desteklerinizi talep ederim” ifadelerini kullandı.

İHA

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