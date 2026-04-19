Faruk Yaman Koleksiyonları Kitap Fuarında İlgi Odağı Oluyor
Kayseri'nin kültürel hafızası Faruk Yaman Koleksiyonlarıyla 8. Kayseri Kitap Fuarında görücüye çıktı.
8. Kayseri Kitap Fuarı’nda Faruk Yaman Kütüphanesi’nin zengin arşivi tarih ve kültür meraklılarını kendine çekiyor.
70 bini aşkın kitabın yer aldığı kütüphane ve kolleksiyondaan bir kısım örneklerin sergilendiği Kitap Fuarı ziyaretçilerin dikkatini topluyor.
Fuarda sergilenen koleksiyonlarda 640 eski fotoğraf, 602 bayram kartpostalı, 10.700 civarında Kayseri kitabı, Osmanlı dönemi haritaları, belgeler, mutfak eşyaları, kanaviçe ve el işi desenleri ile Kayseri’ye özgü türkü ve şarkıların plak, kaset ve video kayıtları öne çıkıyor.
Ziyaretçiler, standı gezerken şehrin kültürel hafızasına dair nadir parçaları yakından inceleme fırsatı buluyor. Faruk Yaman Kütüphanesi yetkilileri, bu koleksiyonların Kayseri’nin tarihini ve kültürel kimliğini gelecek nesillere aktarmak için hazırlandığını vurguluyor.