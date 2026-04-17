Fatih Altun 'Gençlerimizin coşkulu bir şekilde katılması son derece önemli'

Kayseri’de 8’inci kez düzenlenen Kitap Fuarı bu sene İlber Ortaylı onuruna düzenlendi. Fuarda konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun okumanın çok önemli olduğunu belirtti.

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, “Sayın İlber Ortaylı hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok farklı bir isimdi, farklı bir kişilikti ve gerçekten tarihimizi sevdirme noktasında gençlerimize çok büyük katkılar sağlamıştır. Ruhu şad olsun. Kayseri'mizde biz bu fuarları önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyemiz gerçekten her sene rekorlar üzerine rekorlar olarak devam ediyor. Yine aynı emeğin verildiğini ben görüyorum. Burada özellikle gençlerimizin coşkulu bir şekilde katılması son derece önemli. Okumanın ne kadar önemli olduğu, kitabın asıl dostumuz olduğunu biz her daim ifade ediyoruz. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene de güzel bir rekorun kırıldığı katılım anlamında ve güzel sonuçların olduğu bir kitap fuarı geçirme dileğiyle” diye konuştu.