Fatih Bahçesi Yenileniyor: Modern ve Güvenli Yaşam Alanı
Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Fatih Mahallesi'nde bulunan eski Fatih Bahçesi'nde yürüttüğü yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. İlçedeki parkları daha modern, güvenli ve kullanışlı hale getirmek için sürdürülen çalışmalar kapsamında Fatih Bahçesi de yeni görünümüne kavuşuyor.
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Fatih Bahçesi Yenileniyor: Modern ve Güvenli Yaşam Alanı
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