Fatih Bahçesi Yenileniyor: Modern ve Güvenli Yaşam Alanı

Malatya yolu üzerinde yer alan ve vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanılan parkta; kiremit irmiğinden yapılan yürüyüş yolu, ışıklandırma sistemi, kamelyalar, spor aletleri ve yeni oyun grupları yer alacak. Yenileme çalışmalarıyla birlikte parkın hem gündüz hem de gece daha güvenli ve estetik bir yaşam alanı olması hedefleniyor.

Belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları sayesinde Fatih Bahçesi, her yaştan vatandaşın doğayla iç içe huzurlu vakit geçirebileceği bir sosyal alan olarak yeniden hizmete açılacak.