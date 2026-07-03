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Fatih Bahçesi Yenileniyor: Modern ve Güvenli Yaşam Alanı

Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Fatih Mahallesi'nde bulunan eski Fatih Bahçesi'nde yürüttüğü yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. İlçedeki parkları daha modern, güvenli ve kullanışlı hale getirmek için sürdürülen çalışmalar kapsamında Fatih Bahçesi de yeni görünümüne kavuşuyor.

Fatih Bahçesi Yenileniyor: Modern ve Güvenli Yaşam Alanı

Malatya yolu üzerinde yer alan ve vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanılan parkta; kiremit irmiğinden yapılan yürüyüş yolu, ışıklandırma sistemi, kamelyalar, spor aletleri ve yeni oyun grupları yer alacak. Yenileme çalışmalarıyla birlikte parkın hem gündüz hem de gece daha güvenli ve estetik bir yaşam alanı olması hedefleniyor.

Belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları sayesinde Fatih Bahçesi, her yaştan vatandaşın doğayla iç içe huzurlu vakit geçirebileceği bir sosyal alan olarak yeniden hizmete açılacak. 

Haber Merkezi

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