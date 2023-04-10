Fatih Çıtlak Tuna Life Center'da sevenleriyle buluştu

7'den 70'e herkesin ilgiyle takip ettiği araştırmacı yazar M.Fatih Çıtlak Tuna Life Center'da sevenleriyle buluştu. Yüzlerce kişi, Fatih Çıtlak'ı dinlemek için saatler öncesinden söyleşinin yapılacağı alanı doldurdu.

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  • 10.04.2023 17:32
  • Güncelleme: 10.04.2023 18:32
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Fatih Çıtlak Tuna Life Center'da sevenleriyle buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

7’den 70’e herkesin ilgiyle takip ettiği araştırmacı yazar M.Fatih Çıtlak Tuna Life Center’da sevenleriyle buluştu. Yüzlerce kişi, Fatih Çıtlak’ı dinlemek için saatler öncesinden söyleşinin yapılacağı alanı doldurdu.

Ulusal televizyon kanallarında yaptığı sohbetlerin yanı sıra Ramazan ve Sahur programlarıyla son yılların en sevilen ve en çok izlenen araştırmacı yazarı olan Fatih Çıtlak ,yaklaşık bir saat boyunca hayranlarıyla söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi, Tuna Life Center ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Fatih Çıtlak yaşanmış hikayelerden kesitler anlatırken söyleşinin bitiminde sevenleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tuna Life Center gerçekleştirdiği etkinlik ve aktivitelerle ziyaretçisine eğlenceli ve eşsiz deneyimler yaşatmaya devam ediyor.

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İHA

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