Fatih Erbakan'dan İsrail'e tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in Yahudi Güvenlik Gücü Partisi'nden Yitzhak Wasserlauf ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki gösterdi.

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  • 28.07.2023 10:32
  • Güncelleme: 28.07.2023 10:32
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Fatih Erbakan'dan İsrail'e tepki
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’in Yahudi Güvenlik Gücü Partisi’nden Yitzhak Wasserlauf ile Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesine tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya İsrail polisi denetiminde baskın düzenlemesine tepki gösterdi. Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’in Yahudi Güvenlik Gücü Partisi’nden Yitzhak Wasserlauf ile İsrail polisinin denetiminde tapınağın yıkılış günü anısına her yıl düzenlenen ve ‘Tişa Be Av’ olarak adlandırılan yas ve oruç günü bahanesiyle ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi asla kabul edilemez bir durumdur. Ben Gvir’in bu baskından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ’Bu İsrail halkı için geri gelmemiz ve egemenliğimizi göstermemiz açısından en önemli mekân’ ifadesini kullanması olayın vehametini ortaya koymaktadır. Özellikle Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tartışmalı ’yargı reformu’ kapsamındaki yasa tasarılarından birini Meclis’ten geçirmesi üzerine işgal altındaki topraklarda büyük protestolar ortaya çıkarken, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’in bu adımının koalisyon hükümetinin dikkatleri başka yöne çekmeye ve ‘yargı reformu’ yasasını unutturmaya yönelik bir strateji olduğu ortadadır. Başta Müslüman ülke yöneticileri olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların harekete geçerek kutsal mekanlara yönelik baskın ve saldırı eylemlerinin durdurulması ve bu mabetlerin uluslararası hukuk çerçevesinde korunması konusunda acil bir karara varması gereklidir.”

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