Fatih Erbakan'dan Kayseri'de İktidara Net Mesaj: 'Biz Hasım Değil, Hakikat Hatırlatıcısıyız'

“Faizde Varsınız, Üretimde Yoksunuz”

Erbakan, denk bütçeden üretim desteğine, eğitimde fırsat eşitliğinden sağlık sistemine kadar birçok alanda iktidarın eksik kaldığını belirtti. “Milletin cüzdanında yoksunuz, kredi kartında varsınız” diyerek ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Erbakan, şehir hastanelerinden adalet saraylarına kadar yapılan yatırımların içinin boş kaldığını ifade etti.

“Biz Hâlâ Aynı Yerdeyiz”

Konuşmasında torpil düzeni, çiftçinin mazot yükü, gençlerin umutsuzluğu gibi başlıkları da ele alan Erbakan, “Biz hâlâ aynı yerdeyiz: Hakkın tarafında, halkın yanında, Milli Görüş çizgisindeyiz” diyerek partilerinin duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

Bu çıkış, Kayseri’deki teşkilat üyeleri ve vatandaşlar tarafından dikkatle takip edildi.