Fatih Erbakan: 'Kongremiz, milli görüşün şahlanmasına vesile olacak'

YRP Kayseri İl Başkanlığı yeni binasının açılışında konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, milli görüşün ülke genelinde şahlanacağını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı yeni binasının açılışı, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Açılışta konuşan Genel Başkan Erbakan, “Teşkilat binamız inşallah Türkiye’de milli görüşün en büyük zaferlerine vesile olsun, gazamız mübarek olsun. İl başkanımız olmak üzere bütün yönetime Kayseri’de yapmış olduğu çalışmalar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Akşam gerçekleştireceğimiz kongremiz de milli görüşün tekrardan şahlanmasına vesile olacak” dedi.

