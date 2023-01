Fatih Erbakan, “Seçimlere tek başımıza gireceğiz”

Bu olmadıktan sonra yani Milli Görüş’ün prensiplerine, kırmızı çizgilerine riayet edilmeyecekse bizim herhangi bir ittifakın içerisinde yer almamızın hiçbir anlamı yok. Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere tek başımıza gireceğimiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin 3 günlük Kızılcahamam İktidara Hazırlık Kampı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyük sürprizi seçimlerden sonra yapacaklarını söyleyen Erbakan, “Yargıtay 7 ay sonra nihayet ısrarlı çağrılarımıza kulak vermiş olacak ki partilerin üye sayılarını açıkladı ve Yeniden Refah Partimiz bu 7 aylık dönemde oransal olarak en fazla üye kaydeden parti olarak 54 bin 309 yeni üye ile toplam 269 bin 391 üyeye ulaştı. Paralı ve havalı pek çok partiyi geride bıraktık. Partimiz Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olmuştur. Asıl büyük sürprizi seçimlerde yapacağız inşallah” şeklinde konuştu.

‘VATANDAŞIN SIRTINDAKİ KÜFENİN SEBEBİ İKTİDARDIR’

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları üzerinden iktidara eleştiride bulunan Erbakan, “İktidar TÜİK’in ısmarlama rakamları ile enflasyonu bir önceki aya göre 20 puan düşürerek yüzde 64’e çekiverdi. Emekliye, memura buna göre maaş zammı verdi ancak verdiği zam yine de ısmarlama enflasyon rakamının altında kaldı. Hissedilen enflasyonun yüzde 170 olduğu bir durumda vatandaşımız gerçek enflasyonu her adımında, çarşı pazardaki her alışverişinde, mutfağında hissediyor ve yaşıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin açıklamasına göre son marketteki bazı temel ürünlerdeki 1 yıllık zamlara bakarsanız Kuru soğan yüzde 314,6, limon yüzde 202, toz şeker yüzde 164,5, yeşil soğan yüzde 163,7, ıspanak yüzde 163,1, lahana yüzde 159,2, Antep Fıstığı yüzde 147,1, marul yüzde 142,8, portakal yüzde 141,7, kuru kayısı yüzde 138,3, karnabahar yüzde 130,8, pirinç yüzde 125,8. Bunların ortalaması aldığınızda gerçek enflasyon zaten ortaya çıkıyor. TZOB’un tespitlerine göre 2022'de üretici fiyatlarındaki artışta en önemli etken artan üretim maliyetleri oldu. Girdilerde yüzde 100 ile yüzde 400 oranları arasında artışlar gerçekleşti. Gerçekler böylesine can yakıcıyken, ‘Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyiz" diyen iktidar, TÜİK’in ısmarlama rakamlarını baz alarak emekli ve memura ‘yüzde 30’, asgari ücrete ‘yüzde 55’ zam yaptı. Her zaman ne diyoruz, imtiyazlıya gelince çok, emekliye, memura, işçiye gelince yok. Emekliye, işçiye gelince sırtımızda küfe var diyorlar, sırtınızdaki küfe imtiyazlı holdingler, faiz, kamudaki israf küfesidir. Bu küfelerin sebebi doğrudan doğruya iktidardır” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’NİN SORUNLARINA ÇÖZÜM BULABİLMELERİ MÜMKÜN DEĞİLDİR’

Erbakan, sözlerine: “Ortaya koydukları söylemler, hedefler ve bundan önce iş başına geldiklerinde yaptıkları, şu anda masa ittifakının özellikle CHP’li belediyelerin uygulamalarına baktığınızda kimi cumhurbaşkanı olarak getirirlerse getirsinler bu istikamette ve zihniyette, Milli Görüş ruhu olmadan Türkiye’nin sorunlarına çözüm bulabilmeleri mümkün değildir” diyerek devam etti.

‘YENİDEN REFAH PARTİSİ OLARAK SEÇİMLERE TEK BAŞIMIZA GİRECEĞİZ’

Erbakan, “Ancak bir her zaman en başından beri söyledik, bizim derdimiz Milli Görüş zihniyetinin Türkiye’de iktidara gelmesi. Bu olmadıktan sonra yani Milli Görüş prensiplerine uygun hareket iktidar olunduğunda yapılmayacaksa, Milli Görüş’ün kırmızı çizgilerine riayet edilmeyecekse bizim herhangi bir ittifakın içerisinde yer almamızın hiçbir anlamı yok. ‘Böyle bir ittifakın içerisinde de yer almayız’ dedik. Biz bütün siyasi partilere de davet yapıyoruz. Diyoruz ki ‘gelin, kurtuluş Milli Görüş’tedir. Milli Görüş’ün ekonomide, sosyal ve dış politikalardaki temel esaslarına uygun bir deklarasyon, bir beyanname ortaya koyalım. İktidar olduğumuzda bu yoldan yürüyecek, bunları uygulayacağız. Milli Görüş’ün bu temel prensipleri, kurtuluş reçeteleri etrafında birleşelim’ diye her fırsatta ifade ediyoruz. Ancak görünen o ki bu şartlarda bu temel prensiplere sahip olan tek parti olarak, Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere tek başımıza gireceğimiz” diye konuştu.