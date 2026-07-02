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Fatih Erkan'dan, Aile Şirketlerine Rehber Olacak Bir Eser

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan'ın uzun yıllara dayanan tecrübeleri ve tanık olduğu olaylar, 'Aile Şirketlerinde İnovasyon' adlı kitapta bir araya getirildi. Üretim sahasından başlayıp uluslararası pazarlara uzanan bir yolculuğun süzülmüş deneyimlerini aktaran eser, Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olan aile şirketlerinin geleceğine ışık tutuyor.

Fatih Erkan'dan, Aile Şirketlerine Rehber Olacak Bir Eser

Kitabın Kapsamı İçindekiler bölümünde görüldüğü üzere kitap;

  • Aile şirketlerinin tanımı, avantajları ve dezavantajları,
  • Yenilik ve inovasyon süreçleri,
  • Halka açılma fırsatları,
  • Genç kuşakların eğitimi,
  • Profesyonel yönetici ilişkileri,
  • Kuşak değişimi sorunları ve çözüm yolları,
  • Çalışan, yönetici ve patron arasındaki dinamikler gibi kritik başlıkları ele alıyor.

İnovasyonun Anlamı 

Eserde inovasyon yalnızca teknolojiyle sınırlı görülmüyor. Değişime açık yönetim anlayışı, güçlü kurum kültürü ve sürdürülebilir büyüme vizyonu, aile şirketlerinin geleceğini belirleyen en önemli unsurlar olarak öne çıkarılıyor.

Kimler İçin Yol Gösterici? 

Kitap, aile şirketi sahipleri, profesyonel yöneticiler, girişimciler ve iş dünyasına adım atan yeni nesiller için bir başvuru kaynağı olmayı hedefliyor. Teorik bilgilerin yanı sıra gerçek iş deneyimlerinden doğan uygulanabilir çözüm önerileriyle dikkat çekiyor.

Sanayiden Literatüre 

“Aile Şirketlerinde İnovasyon”, yalnızca bugünü değil, gelecek kuşakları da güçlendirecek bir yönetim rehberi olarak okuyucuyla buluşuyor. Kurumsallaşma, liderlik ve kuşaklar arası geçiş gibi konulara getirilen öneriler, iş dünyasında sürdürülebilir başarı için yol gösterici nitelikte.

Bu kitap yalnızca bir deneyim aktarımı değil, aynı zamanda aile şirketlerinin geleceğini şekillendirecek stratejik bir rehber olacak nitelikte bir çalışma.

Haber Merkezi

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