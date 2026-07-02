Fatih Erkan'dan, Aile Şirketlerine Rehber Olacak Bir Eser
HAGİAD Başkanı Fatih Erkan'ın uzun yıllara dayanan tecrübeleri ve tanık olduğu olaylar, 'Aile Şirketlerinde İnovasyon' adlı kitapta bir araya getirildi. Üretim sahasından başlayıp uluslararası pazarlara uzanan bir yolculuğun süzülmüş deneyimlerini aktaran eser, Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olan aile şirketlerinin geleceğine ışık tutuyor.
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