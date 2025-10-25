Fatih Karagümrük - Kayserispor: 2-2
Kayserispor, Süper Ligin 10'uncu haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük ile 2-2 skorla berabere kaldı.
Süper Lig’de çıktığı 9 maçta 4 yenilgi, 5 beraberlik elde eden Kayserispor bugün deplasmanda Fatih Karagümrük’e konuk oldu. Sarı kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti. Kayseri ekibi skor üstünlüğünü koruyamadı. Kayserispor galibiyet hasretini dindiremedi.
MAÇTAN DAKİKALAR
GOL… Maçın 16’ncı dakikasında Larsson attı, Fatih Karagümrük öne geçti. Penaltı noktasında topun başına geçen Larsson sağ ayağının içi ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalenin orta bölümünden ağlarla buluşturdu: 1-0.
GOL… Maçın 68’inci dakikasında Onugkha attı, Kayserispor beraberliği yakaladı. Kayserispor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Opoku’nun arka direğe ortasında Cardoso ceza sahası içine kafa pasını gönderdi. Onugkha sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
GOL… Maçın 74’üncü dakikasında Onugkha duble yaptı, Kayserispor öne geçti. Kayserispor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Ramazan son çizgiye yerden pasını gönderdi, topu kontrol eden Mendes’in ceza sahası içine ortasında Onugkha yaptığı kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
GOL… Maçın 79’uncu dakikasında Atakan attı, Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Çağtay’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına inen topa yükselen Atakan yaptığı kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.
STAD: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, M.Salih Mazlum
FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic - Atakan, Roco, Anıl, Çağtay, Kranevitter (Dk. 89 Doh), Berkay (Dk. 76 Johnson), Serginho (Dk. 89 Gray), Larsson, Ahmet (Dk.76 Barış), Fofana
KAYSERİSPOR: Bilal- Ramazan Denswil, Arif (Dk. 46 J. Mendes), Abdulsamet (Dk. 46 Burak), Benasser (Dk 5 Dorukhan), Mane (Dk. 58 Opoku), Benes, Furkan, Cardoso (Dk. 90+5 Nurettin), Onugkha.
GOLLER: Dk. 16 Larsson ve Dk. 79 Atakan (Fatih Karagümrük) Dk. 68 ve Dk. 74 Onugkha (Kayserispor)
SARI KARTLAR: E. Roco, Kranevitter (Fatih Karagümrük) Miguel Cardoso, Abdulamet Burak, Onugkha (Kayserispor)
KIRMIZI KARTLAR: 90+1 L. Benes (Kayserispor)