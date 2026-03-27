Fatih Karagümrük maçı sonrası PFDK'dan Kayserispor'a ceza

PFDK tarafından sezonun 27’inci haftasından sonra disiplin sevkleri hakkında kararlar açıklandı. Kayserispor – Fatih Karagümrük maçında Kuzey Alt D blokta yer alan taraftarlara 1 maç ceza verildiği açıklanırken, Kayserispor’a yine usulsüz seyirci alımından 480 Bin TL para cezası verildi. Ayrıca bu müsabakada kırmızı kart gören Sportif Direktör Muhammed Türkmen’e 1 maç ceza ve 80 Bin TL para cezası verildi. PFDK tarafından Kayserispor ile ilgili kararlar şu şekilde açıklandı; “Kayserispor Kulübünün, 19.03.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Fatih Karagümrük Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 480.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına ve aynı müsabakada Kayserispor Kulübü antrenörü Muhammed Türkmen’in, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.