Fatih Parkı'nda yenileme çalışmaları başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Fatih Mahallesi’nde bulunan ve Eczacılar Odası ERVA Spor Okulu’nun yanında yer alan Fatih Parkı ile ilgili yenileme çalışmalarının başladığını duyurdu. Eczacılar Odası ERVA Spor Okulu’nun açılış töreninde park için yenileme çalışmaları yapacaklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu birlikte Malatya yolu kenarında kalan bölgeye de istinat duvarı çalışması yaptıklarını açıkladı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; “Burası, Malatya yolu. İki tane çalışma yapıyoruz. Bu yolun güvenliğini alacak şekilde istinat duvarı yapıyoruz. Yukarıdan inşaat başladı. Dolayısıyla vatandaşlarımızın güvenliği bizim için önemli. Eski bir parkımız vardı Erva Spor Kulüpleri Sayın Valimiz de açmıştı. Çok güzel bir çalışmayı yapıyoruz. Burada artık, tartan pist yerine çok daha kullanışlı bir çalışma. Yumurta kabuğu gibi dediğimiz altında jüt var, siyah, otlanmayı önlüyor. Üstüne plastik olan kısmı yapıyoruz. İçine de kiremit irmiği dediğimiz bu irmikleri arkadaşlarımız döküyor. Doğallık var. Kanserojen madde olmayacak. Yani tartan pist sıcakta maalesef salınım yaptığı için kanserojen madde ama bu kiremit irmiği. Gözeneklerin arasına girdiği için aynı zamanda da suyu aşağıya verdiği için burası çok daha güzel bir hale geliyor ve doğal, yumuşak bir yürüyüş yolu. Bütün parkımızı yeniliyoruz. Bu yaya yolunu yurt dışında Fransa'da görmüştüm. Bu sistemi burada Belsin'de önce uyguladık, şimdi burada uyguluyoruz. Dolayısıyla çok güzel oldu. Ortada da oyun grubu koyacağız. Çocuklarımızın oynaması için. Zaten ağaçlarımız vardı, budamasını, bakımını yapıyoruz. Burası zaten Malatya yolu üzeri olduğu için bu güzergahta vatandaşlarımız duruyor, mola veriyorlardı. Burayı Kayseri'ye yakışacak şekilde, en iyi şekilde tanıtacak şekilde yapıyoruz. Hemen yan tarafta zaten okulumuz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi yürüyüş yolu bütün parkın çevresini gezmiş oluyor. İnsanların zevkle oturup zaman geçirebileceği. Işıklandırmasıyla da burası hakikaten güzel olacak. Teşekkür ediyorum inşallah arkadaşlarımıza. Hayırlı, uğurlu olsun. Yakında açılışını yapacağız” ifadelerini kullandı.