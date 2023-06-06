Fatih Üzüm: 'Bakan Özhaseki'nin kabinede yer alması bizim için gurur verici'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Mehmet Özhaseki'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak kabinede yer almasının çok gurur verici olduğunu söyleyerek 'Hem istikrar hem güven devam ediyor' dedi.

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  • 06.06.2023 10:45
  • Güncelleme: 06.06.2023 12:14
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Fatih Üzüm: 'Bakan Özhaseki'nin kabinede yer alması bizim için gurur verici'
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Mehmet Özhaseki’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak kabinede yer almasının çok gurur verici olduğunu söyleyerek “Hem istikrar hem güven devam ediyor” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, seçimi kazasız ve belasız atlattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçildiği için çok mutlu olduklarını dile getiren Üzüm, "14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlanmamıştı. Bu nedenle bizim için bir 14 gün daha seçim çalışmaları devam etti. Hamdolsun ki parlemento da Cumhur İttifakı yine 323 milletvekili ile fazlalığı sağladı. 2. tur seçiminde de Cumhurbaşkanımız yüzde 52.18 oy ile yeniden Cumhurbaşkanı seçildi ve 2023 Türkiye yüzyılı başlamış oldu. Biz Cumhurbaşkanımızın seçildiği için çok mutluyuz. Hem istikrar hem güven devam ediyor. Hafta sonu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir göreve başlama töreni vardı. Biz ona iştirak ettik. Orada da gördük ki Cumhurbaşkanımız gerçekten tüm dünya da güçlü bir isim. 21 Cumhurbaşkanı 14 Başbakan ve dünyanın birçok yerinden katılan kişiler vardı. Gerçekten güzel bir törendi. Açıkçası o törene katıldığımızda da Türkiye’nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu anladık. Bu konuda mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Bizim için çok mutluluk ve gurur verici bir olay”

Mehmet Özhaseki’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak kabinede yer almasının kendileri için çok mutluluk ve gurur verici olduğunu ifade eden Üzüm, “Biz külliyedeki törenden sonra geri dönecektik. Kabine açıklanmadan birkaç saat önce bir duyum aldık. Sonra Özhaseki bakanımızla görüştük. Devir teslim töreninin bir gün sonra olacağını öğrenince Ankara’da kaldık. Açıkçası çok mutluyuz. Kayseri’den bir bakan seçilmese çok büyük bir burukluk yaşardık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki, tecrübesiyle, çalışkanlığıyla ve birikimiyle bu ülkeye çok hizmet etmiş, Kayseri’ye çok hizmet etmiş bir isim. Bizim içinde çok mutluluk verici. Kayseri’nin bir ağabeyi ve bir bakanı. Ankara’da hem Türkiye’nin hem de Kayseri’nin dertleriyle uğraşacak. Çok önemli bir görevi var. Bunun altından başarıyla kalkacağı kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.

“Önemli olan Türkiye’nin istikrarı ve güveni”

AK Parti’nin kimin oy verip, vermediğine bakmadan hizmetlerine devam devam edeceğini ve önemli olanın Türkiye’nin istikrarı ve güveni olduğunu söyleyen Üzüm, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Cumhur İttifakı’na ve bize destek veren vatandaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Görüşü farklı olabilir, oy vermiyor olabilir hiç önemli değil, önemli olan Türkiye’nin istikrarı ve güveni. Bu seçimde bir beka meselesi vardı. Bizde sahada bunu anlatmaya çalıştık. Bize oy veren, vermeye her kim olursa olsun şunu bilsin ki AK Parti hizmetlerine devam edecek. Burada bizim vatandaşlardan tek isteğimiz; istikrar için güven için bizim AK Parti İl Binamızın kapısı her zaman açık. Tüm vatandaşlarımızın dertlerini dinlemeye biz her zaman hazırız. Burada sıkıntısı olan vatandaşlarımız için çözüm yine AK Parti’dir. AK Parti’li belediyelerdir, Cumhur İttifakı’dır ve Cumhurbaşkanımızdır. Türkiye yüzyılının başlangıcı ile birlikte inşallah birçok sorunun altından kalkıp, geleceğe daha rahat bir bakış açısı ile bakabiliyoruz. Bu konuda da tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

İHA

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