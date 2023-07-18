Fatma Maraşlı, Dünya Şampiyonası için kampa girdi

Kayserili milli okçu Fatma Maraşlı, Dünya Şampiyonası öncesi hazırlık kampı için Almanya'ya gitti.

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  • 18.07.2023 11:10
  • Güncelleme: 18.07.2023 11:10
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Fatma Maraşlı, Dünya Şampiyonası için kampa girdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserili milli okçu Fatma Maraşlı, Dünya Şampiyonası öncesi hazırlık kampı için Almanya’ya gitti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kulübü sporcusu olan Fatma Maraşlı, Dünya Kupası’nda bronz madalya kazandıktan sonra Okçular Vakfı Turnuvası’nda altın madalya kazandı.

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na hazırlanacak olan başarılı okçu, Almanya’da kampa girecek. Berlin’de 31 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Şampiyonası öncesi Münih’te kampa girecek olan sporcu burada antrenmanlarını sürdürecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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