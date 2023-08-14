Fatma Maraşlı Milli Takımda

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. okçularından Fatma Maraşlı Milli Takım ile birlikte Fransa'ya gidecek.

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  • 14.08.2023 13:26
  • Güncelleme: 14.08.2023 13:57
Fatma Maraşlı Milli Takımda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. okçularından Fatma Maraşlı Milli Takım ile birlikte Fransa’ya gidecek.

2023 Dünya Kupası 4. Ayak Yarışmaları Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek. Okçuluk Milli Takımı, 2023 Dünya Kupası 4. Ayak Yarışmaları’na katılmak için Fransa’ya yola çıktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’den yapılan açıklamada, Kayserili okçu Fatma Maraşlı da Milli Takım ile birlikte Fransa’ya gitti.

Milli Okçu Fatma Maraşlı 2023 Dünya Kupası 4. Ayak Yarışmaları’nda madalya için mücadele edecek.

İHA

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