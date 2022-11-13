Faturanız ticarethane adına geliyor olabilir

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte binalarda kaloriferler yanmaya başladı. Doğalgaza gelen zamların faturalara ne kadar yansıyacağının henüz belli olmadığını söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Biz doğal gaza gelen zamları henüz daha fark etmedik. Nisan ayından beri doğalgaza zam geliyor. Geçen seneye göre ciddi oranda zam geldi fakat yazın kullanmadığımız için doğalgaza ne kadar zam gelmiş, kaç lira olmuş bilmiyoruz. Bunu ise bu ay öğreneceğiz, geçen ay kaloriferler yanmışsa bu ay gelen fatura ile doğalgaza ne kadar zam geldiğini fark etmiş olacağız” şeklinde konuştu.

‘MESKEN İLE TİCARETHANE ARASINDA YÜZDE 46 FARK VAR’

Doğalgaz faturalarında Vakıflar Bölge Müdürlüklerinin binalarında oturan ve merkezi sistemle ısınan tüketicilerin karşılaştığı bir sorunun olduğunu dile getiren Şahin, “Eğer o binalarda merkezi sistemin faturası Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına geliyorsa doğalgaz dağıtım şirketleri devletin kurumlarını ticarethane olarak görüyor, mesken olarak görmüyor. Fatura abartman adına geliyorsa zamlı da olsa mesken tarifesi üzerinden gelir fakat mesken ile ticarethane arasında yüzde 46 fark var. Ticarethane tarifesi üzerinden geliyorsa meskene göre yüzde 46 daha fazla ödeyeceksiniz demektir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde oturan bir tüketici o merkezi ısıtmanın doğalgaz faturasına bir baksın, eğer fatura Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına kesilmişse o zaman değiştirmek adına karar almaları lazım çünkü her ay yüzde 46 fazla öderler bu da çok ciddi bir miktar yapar. Apartman yönetim kurulu bir karar alacak, karar defterine yazacaklar bunu, kendi haklarını alacaklar” ifadelerini kullandı.

‘TEMİNATI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YATIRMASI LAZIM’

Faturaları mesken tarifesi üzerine geçirmek için doğalgaz dağıtım şirketlerinin ciddi bir teminat istediğini ve bu teminatın da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ödenmesi gerektiğini belirten Mahmut Şahin, “Burada ikinci bir sorun ortaya çıkıyor o da şu, bu aboneliği almak adına doğalgaz dağıtım firmasına ciddi bir teminat yatırmak gerekiyor. 35-49 bazen 50-60 bin lira teminat yatırmak gerekiyor. İşte bu teminatı kim verecek, kesinlikle orada oturanlar vermeyecek. Zaten Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına ise oradaki abonelik ve biz kendi adımıza alacaksak apartman olarak, orada Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün bir teminatı var zaten mahsup edilip bu tarafa geçirilecek. O bina vakıfların zaten ve o binada ki bütün abonelikler doğal olarak vakıflara ait. Orada oturanlar belki 2 sene belki 10 sene sonra çıkıp gidecek ama bina vakıfların, dolayısıyla teminatı vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yatırması lazım. Vakıflar Bölge Müdürlükleri o teminatı alıp kullanmak adına binadakilere derse siz ödeyeceksiniz diye dayatırsa, o zaman ödeyin sonra dava ile bu parayı Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden alabilirsiniz. O teminatı ödemek kesinlikle orta oturan kiracıların görevi değil, vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görevidir. Bu konuda vatandaşların hukuki anlamda bir yardıma ihtiyaçları olursa Tüketici Birliğine ulaşabilirler” diye konuştu.