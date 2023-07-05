'Faul cinayeti' olayının davası gergin devam etti

Kayseri'de halı sahada kendisine faul yapan arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren O.Ç.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşma sırasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

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  • 05.07.2023 18:01
  • Güncelleme: 05.07.2023 18:01
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'Faul cinayeti' olayının davası gergin devam etti

23 Mayıs 2022 tarihinde Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Yalova Sokak’taki halı saha maçında iddiaya göre O.Ç. ile kendisine faul yapan Eren K. arasında arbede yaşandı. Maçın ardından araç ile Eren K.’nin ikametine gelen O.Ç., pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Eren K. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. O.Ç. ve kavgaya karıştığı tespit edilen kardeşi F.Ç. yakalayarak gözaltına alındı. O.Ç. tutuklanırken, kardeşi F.Ç. ise ev hapsi aldı.

Cinayet zanlısı O.Ç. tutuklu olarak ve kardeşi F.Ç.’nin tutuksuz olarak yargılanmasına devam edildi. 

ADLİYE ÇEVRESİNDE VE DURUŞMA SALONU ÖNÜNDE GERGİNLİK 
Kayseri Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki olarak Eren K.’nin aile fertleri ile sanıklar O.Ç, F.Ç. ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede tanıklar dinlenirken duruşma salonu ve Adliye binası önünde taraflar arasında gerginlik çıktı. Faul cinayeti sonrası yaşamını yitiren Eren K.’nin babası, kız ve erkek kardeşi salondan çıkartıldı. 

TUTUKLU SANIK O.Ç: BİLE İSTEYE ZARAR VERMEK İSTEMEDİM
Mahkemede hazır bulunan tutuklu sanık O.Ç. ifadesinde “Bile isteye kimseye zarar vermek istemedim. Gelen taşları durdurmak için önce havaya sonra yan tarafa boşluğa ateş etmek istedim. Kimseyi hedef almadım. Kafama taş gelince silah ateş aldı” diye belirtti. 
Tutuksuz sanık F.Ç. ise “Tanıkların ifadesine diyeceğim yok. Karşı taraf beni de olaya dahil etmek, beni de yakmak istiyorlar” dedi. 
Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

1ha

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