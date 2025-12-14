  • Haberler
Feci kazada araç 200 metre savruldu: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sabah saat 06.00' da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de ağır yaralandı.

Battalgazi Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı’nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yaklaşık 200 metre savrularak bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada sürücü Emre F. (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Yan koltukta bulunan yolcu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Araç parçalarının etrafa saçıldığı kazanın ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

 

 

Haber Merkezi

